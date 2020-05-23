"طالبان" تعلن هدنة 3 أيام في عيد الفطر بأفغانستان

الخليج 365السبت 2020/5/23 11:20 م بتوقيت أبوظبي
أعلن متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، السبت، وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر الثلاثة اعتبارا من الأحد.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في تغريدة على "تويتر" السبت:" لا تنفذوا أي عمليات هجومية ضد العدو في أي مكان، فإن قام العدو بأي عمل ضدكم، فدافعوا عن أنفسكم".
وأضاف أن وقف إطلاق النار سيكون خلال العيد فحسب.
ويأتي ذلك في وقت تكثف حركة طالبان هجماتها في أفغانستان، رغم تفشي جائحة كورونا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مصير عملية السلام الهشة، في وقت تواجه البلاد أزمة كورونا.
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