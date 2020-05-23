3 قتلى في هجوم إرهابي على دورية عسكرية ببوركينا فاسو

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم جندي، في هجوم استهدف دورية عسكرية شرق بوركينا فاسو، بحسب مصادر أمنية، السبت.



وقال مصدر أمني: إنّ "وحدة دورية من قوات الدفاع والأمن تعرّضت لهجوم شنّه إرهابيون على الطريق بين ماني وكوالا في غناغنا"، المقاطعة الواقعة في شرق البلاد.

وأضاف أنّ "الكمين أسفر عن مقتل جندي إضافة إلى متطوّعين اثنين" في كتائب الدفاع عن الوطن "كانا يزوّدان المفرزة العسكرية في المنطقة معلومات استخبارية".

وأكّد مصدر عسكري رفيع المستوى وقوع الهجوم، مشيراً إلى "مقتل اثنين من المهاجمين خلال تصدّي الوحدة العسكرية بضراوة لهم".

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والأربعاء قتل شرطيان و47 "إرهابياً" خلال عملية لمكافحة الإرهاب في واريبيري شمال غرب بوركينا فاسو، بحسب ما أعلنت رئاسة أركان الجيش.

والإثنين قتل سبعة أشخاص، هم جنديان وخمسة متطوعين من كتائب الدفاع عن الوطن، في هجوم استهدف دوريتهم في شمال بوركينا فاسو وتبنّته "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، أبرز تحالف إرهابي في منطقة الساحل يتبع لتنظيم القاعدة ومقرّه في مالي.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2019 يلجأ الجيش إلى تجنيد متطوّعين لمؤازرته في مهام المراقبة والحماية والتبليغ في مناطق سكنهم.

ويخضع هؤلاء لتدريب عسكري مدّته 14 يوماً ينصرفون بعده لأداء مهامهم هذه، لكنّ مصادر متطابقة تؤكّد أنّ هؤلاء المتطوعين يشاركون غالباً في مهمات قتالية ويحملون السلاح.

وتشهد بوركينا فاسو هجمات جهادية متكرّرة، غالباً ما تتشابك مع نزاعات طائفية، وأدّت هذه الهجمات والنزاعات إلى مقتل أكثر من 850 شخصاً منذ 2015، وأجبرت نحو 840 ألف شخص على الفرار من ديارهم.