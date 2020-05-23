قراصنة إيرانيون يستهدفون مواقع إلكترونية بإسرائيل

تعرضت مئات المواقع الإلكترونية الإسرائيلية لهجمات شنها قراصنة على صلة بإيران، ما أدى إلى توقفها عن العمل.

وذكر موقع "راديو فاردا" الإيراني المعارض، الذي يبث من العاصمة التشيكية براغ، أن من بين المواقع المتضررة، موقع منظمة "الحفاظ على بحيرة طبرية"، التي تعتبر مصدرا أساسيا للمياه في إسرائيل.

وقالت الرسائل، التي نشرت الخميس، باللغتين الإنجليزية والعبرية على المواقع المتضررة، إن "العد التنازلي لزوال إسرائيل بدأ منذ زمن طويل"، ونشرها مجموعة تطلق على نفسها "قراصنة المخلص".

وبحسب "راديو فاردا" الناطق بالإنجليزية، فإنه تم استبدال محتوى تلك المواقع برسالة تهدد بزوال إسرئيل، وأن الهجوم كان الخميس الماضي وصدر من مجموعة تصف نفسها عبر قناتها على موقع "يوتيوب" بأنهم مجموعة من القراصنة الإلكترونيين عازمون على "الانتقام من معاملة إسرائيل السيئة للفلسطينيين".

لكن صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قالت إن عنوان الصفحة تم تعديله بالعبرية لاحقا، ليصبح "استعدوا للمفاجأة الكبيرة".

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أما مكتب أمن الإنترنت الإسرائيلي - والمسؤول عن حماية المواقع الإسرائيلية الرسمية- قال إنه تم اختراق مجموعة من المواقع الإسرائيلية خلال ساعات الصباح الأولى من أمس الأول الخميس، فيما يبدو أنه هجوم إيراني محتمل.

لكن المكتب أكد أنه بالرغم من الهجمات المتعددة لكنها "كانت سطحية وفشلت في الإضرار بالبنية التحتية لها"، وفي نفس الوقت، تم اتخاذ خطوات أساسية لتحييدها، وبجانب إجراء تحقيق حول الأمر.

وقال موقع "راديو فاردا" الإيراني المعارض، إن بعض المواقع الإخبارية الإسرائيلية نسبت تلك الهجمات لطهران، مضيفة أنها تزامنت مع ليلة "يوم القدس" الذي يحييه النظام الإيراني.

وقال أفيتار غات، خبير الأنظمة الرقمية بشركة "زيغلر شومورون، إن: "الهجوم المنسق لم يستهدف الإضرار بالمواقع الإسرائيلية فقط، بل تعطيل الاقتصاد"، بالإضافة إلى محاولة الحصول على معلومات شخصية من المستخدمين لهذه المواقع، من خلال التحكم بكاميرات المستخدمين".

كانت شبكة فوكس نيوز قد ذكرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن قراصنة إيرانيين هاجموا شبكة المياه الإسرائيلية في أبريل/ نيسان الماضي، وأشارت الشبكة إلى أن إن الهجوم فشل، لكنه فاجأ الإسرائيليين.



وبحسب وسائل إعلام إخبارية أمريكية، فقد ردت إسرائيل بالهجوم على شبكة ميناء شهيد رجائي، غربي إيران في 9 مايو/ أيار، ما تسبب في حالة من الفوضى أدت إلى تعطل حركة السفن بشدة لبضعة أيام.