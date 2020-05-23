أعلن مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، أن "عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغت 511 فحصا، وأن عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة هو 57 مريض، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها والتي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة هو 17 حالة".
ولفت المستشفى الى ان "تسجيل 3 حالات شفاء من المرضى الموجودين داخل المستشفى، خلال ال24 ساعة المنصرمة، ليرتفع بذلك مجموع حالات الشفاء داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه، إلى 191 حالة شفاء"، مشيراً الى "عدم تسجيل حالات حرجة جديدة، بعد تحسن الحالة الحرجة ونقلها من العناية المركزة إلى غرفة العزل".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى بيروت الحكومي: ارتفاع عدد المتعافين من الكورونا إلى 191 ولا حالات حرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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