عدوان: اتفقنا على إنشاء 4 لجان برلمانية تهتم بملفات الكهرباء والاتصالات والتهريب

أشار النائب ​جورج عدوان​ فيما يتعلق بقضية سوناطراك، إلى أن "هذا الملف اذا تمت ملاحقته حتى النهاية، يمكن ان يكون أول ملف حقيقي لاسترداد ​الأموال المنهوبة​ في ​الدولة اللبنانية​"، لافتًا إلى أنه "إن كان هناك غش، سيكون هناك غش في السعر وفي الكميات وفي الكثافة، لأن مستوى الكبريت إن كان 1% أو فوق 1% سيختلف بنسبة 50% بالتالي نحن نتكلم عن مليارين دولار في سنتين يمكن ان تستردهم الدولة".

وفي حديث تلفزيوني، أكد عدوان أن "ما يجري امام قاضي التحقيق حتى اليوم هو قرار سليم ويجب ان ننتظر القرار الظني، فهناك محطات اظهرها التحقيقي انها لا تحمل التباسًا"، منوّهًا بأنه إن لم يتم القيام بهذا الشيء أمام القضاء، نحن سنذهب الى لجنة تحقيق برلمانية".

كما أفاد بأنه "في الإجتماع الأخير الذي عقدناه اتفقنا على وضع 4 لجان برلمانية، نوقع كلنا على الطلب"، موضحًا أن "كل واحدة من هذه اللجان معنية بشيئ، فواحدة تتعلق بالتهرب الجمركي والمعابر وأخرى تتعلق بالاتصالات وثالثة بالالتزامات وكل ما يدور حولها على شتى أنواعها بما فيها التزامات ​الصرف الصحي​ والأخيرة تتعلق بموضوع ​الكهرباء​ والتصدير".