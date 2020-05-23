توجه الرئيس ​سعد الحريري​، بالتهاني إلى "اللبنانيين عموما والعرب والمسلمين خصوصًا بحلول ​عيد الفطر​ السعيد"، سائلا الله أن "يعيده علينا وقد تغلبنا على جائحة ​كورونا​". واعتذر الحريري، في بيان، عن "عدم استقبال المهنئين بالعيد، التزاما بالإجراءات الوقائية حفاظا على صحة الجميع".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري يعتذر عن استقبال المهنئين بعيد الفطر التزامًا بالإجراءات الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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