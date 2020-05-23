أشار مختار ​زبدين​ في ​قضاء جبيل​ كريستيان القصيفي، إلى أنه "لا إصابات ب​فيروس كورونا​ في البلدة بعد أن جاءت نتيجة فحص المواطن المشتبه باصابته سلبية لمرتين متتاليتين"، لافتةً إلى أنه "يلتزم ​الحجر المنزلي​ لأربعة عشرة يوما".

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كانت هذه تفاصيل خبر مختار زبدين: نتيجة فحص المواطن المشتبه بإصابته بكورونا جاءت سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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