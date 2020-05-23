مكتب الخامنئي في لبنان: غداً اول ايام عيد الفطر السعيد

أعلن مكتب السيد الخامنئي في لبنان،​ في بيان، انه ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن يوم الأحد الموافق 24 اب 2020م هو الأول من شهر شوال لعام 1441 للهجرة، وعليه فان يوم الأحد الموافق 24 اب 2020 هو ​عيد الفطر السعيد، نسأل الله أن يعيده على المسلمين واللبنانيين بالخير والبركة و​السلام​، وأن يتقبل اعمالكم.

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