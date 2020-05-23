أعلن المرجع اليديني الأعلى في ​العراق​ السيد علي السيستاني،​ في بيان، انه لم يثبت لدينا بالوجه الشرعي رؤية الهلال وبالتالي يوم غد الأحد الموافق 24 اب 2020م هو المتمم ل​شهر رمضان​ المبارك، والاثنين اول ايام ​عيد الفطر​، نسأل الله أن يعيده على المسلمين واللبنانيين بالخير والبركة و​السلام​، وأن يتقبل اعمالكم.

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كانت هذه تفاصيل خبر مرجعية السيد السيستاني في العراق: الاثنين اول ايام عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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