وزير الصحة: طالما أنّ مصدر عدوى كورونا معروف فإنّ الوضع يبقى تحت السيطرة

أكد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني، ان "التباعد الإجتماعي بين الناس مهمّ جداً خصوصاً وأنّنا قادمون على عيد والإكتظاظ ممنوع بتاتاً للحدّ من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيراً الى ان "الصورة جليّة بشأن انتشار كورونا وطالما أنّ مصدر العدوى معروف فإنّ الوضع يبقى تحت السيطرة".

وشدد حسن على ان "الأيام المقبلة أفضل رغم التحديات التي نعيشها يومياً، فالتراخي في اتباع الاجراءات الوقائية يرفع أعداد إصابات فيروس كورونا والإلتزام بالإجراءات يخفّضها".