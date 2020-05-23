أكد وزير الصحة حمد حسن، في حديث تلفزيوني، ان "التباعد الإجتماعي بين الناس مهمّ جداً خصوصاً وأنّنا قادمون على عيد والإكتظاظ ممنوع بتاتاً للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد"، مشيراً الى ان "الصورة جليّة بشأن انتشار كورونا وطالما أنّ مصدر العدوى معروف فإنّ الوضع يبقى تحت السيطرة".
وشدد حسن على ان "الأيام المقبلة أفضل رغم التحديات التي نعيشها يومياً، فالتراخي في اتباع الاجراءات الوقائية يرفع أعداد إصابات فيروس كورونا والإلتزام بالإجراءات يخفّضها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: طالما أنّ مصدر عدوى كورونا معروف فإنّ الوضع يبقى تحت السيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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