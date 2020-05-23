المنار: اسم محافظ بيروت الجديد بات جاهزا وحظي بموافقة دياب وعون وعودة

نقلت قناة "المنار" عن مصادر ان إسم ​محافظ​ ​بيروت​ الجديد بات جاهزا وحظي بموافقة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، ومتروبوليت بيروت ​المطران الياس عودة​، مشيرة الى أنه لا تزال هناك جوجلة لأسماء مرشحة لمناصب اخرى مثل مدير عام الاستثمار ومدير عام ​وزارة الاقتصاد​ ورئيس ​مجلس الخدمة المدنية​.

واضافت: "هناك مساع لاحد الوزراء لانتاج آلية للتعينات المالية، وطرح أسماء جديدة اساسها الكفاءة والنزاهة للاختيار من بينها، وتشمل ​التعيينات​ المالية نواب الحاكم واعضاء لجنة الرقابة واعضاء هيئة الاسواق المالية ومفوض الحكومة لدى ​مصرف لبنان​".

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