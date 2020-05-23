المنار: اسم محافظ بيروت الجديد بات جاهزا وحظي بموافقة دياب وعون وعودة

نقلت قناة "المنار" عن مصادر ان إسم محافظ بيروت الجديد بات جاهزا وحظي بموافقة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، ومتروبوليت بيروت المطران الياس عودة، مشيرة الى أنه لا تزال هناك جوجلة لأسماء مرشحة لمناصب اخرى مثل مدير عام الاستثمار ومدير عام وزارة الاقتصاد ورئيس مجلس الخدمة المدنية.
واضافت: "هناك مساع لاحد الوزراء لانتاج آلية للتعينات المالية، وطرح أسماء جديدة اساسها الكفاءة والنزاهة للاختيار من بينها، وتشمل التعيينات المالية نواب الحاكم واعضاء لجنة الرقابة واعضاء هيئة الاسواق المالية ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
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