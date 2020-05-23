حيا عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، كل المبادرات والنشاطات التي يقوم بها فريق الاستجابة في التيار "من أجل نشر الوعي وإجراء الفحوصات في مختلف المناطق وتأمين الحاجات اللازمة، وعلى رأسهم أطباء التيار في قضاء جبيل".
وتأتي تصريحات أبي رميا خلال زيارته العيادة النقالة "للتيار الوطني الحر" والمخصصة لإجراء فحص rapid test للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بدعوة من هيئة عنايا بالتيار وبحضور رئيس بلدية عنايا بطرس عبود، مخاتير عنايا وطورزيا وإهمج، منسق هيئة قضاء جبيل في التيار أديب جبران ومنسقي وأعضاء هيئات تيار عنايا وطورزيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا من عيادة كورونا النقالة: نحيي كل المبادرات لنشر الوعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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