أبي رميا من عيادة كورونا النقالة: نحيي كل المبادرات لنشر الوعي

حيا عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​، كل المبادرات والنشاطات التي يقوم بها فريق الاستجابة في التيار "من أجل نشر الوعي وإجراء الفحوصات في مختلف المناطق وتأمين الحاجات اللازمة، وعلى رأسهم أطباء التيار في ​قضاء جبيل​".

وتأتي تصريحات أبي رميا خلال زيارته العيادة النقالة "للتيار الوطني الحر" والمخصصة لإجراء فحص rapid test للإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، وذلك بدعوة من هيئة ​عنايا​ بالتيار وبحضور رئيس بلدية عنايا بطرس عبود، مخاتير عنايا وطورزيا وإهمج، منسق هيئة قضاء جبيل في التيار أديب جبران ومنسقي وأعضاء هيئات تيار عنايا وطورزيا.