الصحة الإسبانية: تسجيل 48 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية عن "تسجيل 48 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ خلال آخر 24 ساعة، لتصل حصيلة ​ضحايا​ الوباء في البلاد إلى 28678 حالة"، مؤكدة "تشخيص 466 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد ​الإصابات​ في البلاد 235290".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.