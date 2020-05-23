الكاظمي: العراق يعتزم تقوية الوجود الاستثماري للشركات الصينية

أكد رئيس الحكومة ​العراق​ية ​مصطفى الكاظمي​ خلال استقباله السفير ​الصين​ي في ​بغداد​ تشانغ تاو، "تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين لمعالجة تدهور أسعار ​النفط​، وتقوية الوجود الاستثماري للشركات الصينية في العراق"، مشيراً الى ان "السفير الصيني أكد دعم الصين للعراق في المحافل الدولية، وبالشكل الذي يعزز سيادته ووحدة أراضيه، وكذلك دعم جهود ​مكافحة الإرهاب​"، موجها الدعوة إلى الكاظمي لزيارة بكين".

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