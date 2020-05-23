حفتر: كل تركي على أراضينا وكل مرتزق هو هدف مشروع للجيش

دعا القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير ​خليفة حفتر​، إلى "استهداف كل تركي وكل مرتزق على الأراضي الليبية معتبرا أنهم أهداف مشروعة للجيش الوطني الليبي". هذا وينفذ ​الجيش الوطني​ الليبي، منذ نيسان 2019، عملية عسكرية للسيطرة على ​طرابلس​ العاصمة، مقر ​حكومة الوفاق​ الوطني المعترف بها برئاسة ​فائز السراج​، والتي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي، وتصاعد الصراع بشدة في الأسابيع الماضية، ودار قتال عنيف على عدة جبهات في غرب البلاد على الرغم من دعوات عاجلة من ​الأمم المتحدة​ ومنظمات الإغاثة لوقف ​إطلاق النار​ من أجل التصدي لأزمة تفشي فيروس "كورونا".

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