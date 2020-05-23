أعلنت ​الرئاسة التركية​، في بيان، ان "الرئيس ​رجب طيب أردوغان​ ونظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ بحثا هاتفيا الأوضاع في ​ليبيا​ و​سوريا​، واتفقا على مواصلة التنسيق السياسي والعسكري". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان وترامب يتفقان بمكالمة هاتفية على مواصلة التعاون عسكرياً وسياسياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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