وزير الخارجية السعودي: نحرص على استقرار العراق

أعلن ​وزير الخارجية​ السعودي فيصل بن فرحان، انه "استقبل نائب رئيس الوزراء ​العراق​ي علي عبد الأمير علاوي، وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين، وحرص ​السعودية​ على أن ينعم العراق بالاستقرار والإنماء، ونتطلع للعمل معأ باذن الله".

بدوره لفت علاوي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "تم الاتفاق على تفعيل الربط الكهربائي بين العراق والسعودية، وتطوير سوق الطاقة بالاضافة إلى الاستثمار والمشاركة في تمويل مشروعات توليد ونقل وتوزيع ​الطاقة الكهربائية​ في العراق".