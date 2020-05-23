أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، انه "استقبل نائب رئيس الوزراء العراقي علي عبد الأمير علاوي، وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين، وحرص السعودية على أن ينعم العراق بالاستقرار والإنماء، ونتطلع للعمل معأ باذن الله".
بدوره لفت علاوي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "تم الاتفاق على تفعيل الربط الكهربائي بين العراق والسعودية، وتطوير سوق الطاقة بالاضافة إلى الاستثمار والمشاركة في تمويل مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي: نحرص على استقرار العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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