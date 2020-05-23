أوبراين: نسعى لعلاقات متميزة مع روسيا وبصدد مفاوضتها على معاهدة ستارت

أعلن مساعد الرئيس الأميركي لشؤون ​الأمن​ القومي ​روبرت أوبراين​ ان "بلاده تلمس إمكانات كبيرة للتعاون مع ​روسيا​، التي تعاني من كوفيد19، ونحن اصطدمنا بأزمة معقدة بسبب ​فيروس كورونا​، الذي قدم من ​الصين​، ونتمنى للروس، ولجميع أصدقائنا في ​أوروبا​ كل خير في مكافحة هذا الفيروس"، مشدداً على "أنه يجب محاسبة الصين، في نهاية المطاف".

ولفت أوبراين الى ان "الرئيسان الروسي ​فلاديمير بوتين​ والأميركي ​دونالد ترامب​ أنجزا عملا جيدا للغاية مع ملك ​السعودية​ سلمان بن عبد العزيز من أجل ​تحقيق​ الاستقرار في أسواق ​النفط​ العالمية".