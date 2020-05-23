أعلن مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين ان "بلاده تلمس إمكانات كبيرة للتعاون مع روسيا، التي تعاني من كوفيد19، ونحن اصطدمنا بأزمة معقدة بسبب فيروس كورونا، الذي قدم من الصين، ونتمنى للروس، ولجميع أصدقائنا في أوروبا كل خير في مكافحة هذا الفيروس"، مشدداً على "أنه يجب محاسبة الصين، في نهاية المطاف".
ولفت أوبراين الى ان "الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب أنجزا عملا جيدا للغاية مع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية".
كانت هذه تفاصيل خبر أوبراين: نسعى لعلاقات متميزة مع روسيا وبصدد مفاوضتها على معاهدة ستارت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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