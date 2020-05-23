أسف المرشح الديمقراطي ​جو بايدن​، لتصريحات أثارت ضجة لفت خلالها الى ان ذوي البشرة الداكنة لن يكونوا أصلاء إن صوتوا لمنافسه ​دونالد ترامب​"، موضحاً انه "ما كان علي أن أكون قليل حياء لهذا الحد"، مشدداً على أنه "لا يتوجب على أحد أن يصوت لحزب بالاستناد إلى عرقه، أو دينه، أو أصوله".

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كانت هذه تفاصيل خبر بايدن معتذرا لذوي البشرة الداكنة: ما كان علي أن أكون قليل حياء إلى هذه الدرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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