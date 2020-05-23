السلطات الإيطالية: 119 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و669 إصابة

أعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية تسجيل 119 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، مقابل 130 في اليوم السابق، في حين ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة بشكل طفيف إلى 669 من 652 يوم الجمعة.

ولفتت الوكالة إلى أن العدد الإجمالي للقتلى منذ ظهور المرض في 21 شباط بلغ حتى الآن 32735 وفاة، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد ​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​.

كما أفادت بأن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في ​إيطاليا​ منذ بدء تفشي المرض يبلغ الآن 229327 إصابة، وهو سادس أعلى رصيد عالمي بعد الولايات المتحدة و​روسيا​ و​إسبانيا​ وبريطانيا و​البرازيل​.

ونوّهت الوكالة بأن عدد الأشخاص المسجلين على أنهم يحملون المرض انخفض إلى 57752 يوم السبت من 59322 في اليوم السابق، موضحةً أنه تم اختبار 2164 مليون شخص للفيروس حتى يوم السبت مقابل 2.122 مليون شخص يوم الجمعة من بين حوالي 60 مليون نسمة.