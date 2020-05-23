القضاء الفنزويلي: مصادرة معدات شركة أميركية للاتصالات

أمر ​القضاء​ الفنزويلي، السلطات في فنزويلا بأن "تتم فوراً مصادرة ممتلكات ومعدات شركة التلفزيون المشفرة "دايركت - تي في" المملوكة للشركة الأميركية للاتصالات "ايه تي اند تي". وأمرت المحكمة العليا الهيئة الوطنية للاتصالات "كوناتل" بمصادرة "كل الموجودات والملكيات العقارية والمكاتب التجارية والمقار الإدارية ومراكز العمليات والبث والأجهزة اللاقطة وكل المعدات الأخرى أو أي تمديدات تستخدم لتقديم خدمات الاشتراك" بشبكة "دايركت-تي في".

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