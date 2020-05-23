الحزب السوري القومي: اميركا تتعمد سرقة النفط السوري واحراق حقول القمح لتهديد حياة السوريين

أعلنت عمدة الإعلام في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​، في بيان، ان "إحراق قوات الاحتلال الأميركي لمساحات واسعة من حقول ​القمح​ في أرياف ​الحسكة​ و​الرقة​ وحلب، يشكل عدواناً موصوفاً وإنتهاكاً لكل القواعد الأخلاقية والانسانية، خصوصاً أنّ ​العالم​ كله يواجه في هذه المرحلة تحديات تهدد أمنه الغذائي من جراء تفشي وباء ​كورونا​".

ولفتت العمدة الى ان "​الادارة الأميركية​ الراعية للارهاب، لم تكتف بدعم ​الارهاب​يين والانفصاليين الذين عاثوا قتلاً وارهاباً بحق السوريين، ولا بفرض العقوبات الظالمة والمجحفة على سورية، بل تعمد الى سرقة ​النفط​ السوري واحراق حقول القمح لتهديد حياة السوريين".