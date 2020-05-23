الحزب السوري القومي: اميركا تتعمد سرقة النفط السوري واحراق حقول القمح لتهديد حياة السوريين

أعلنت عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، ان "إحراق قوات الاحتلال الأميركي لمساحات واسعة من حقول القمح في أرياف الحسكة والرقة وحلب، يشكل عدواناً موصوفاً وإنتهاكاً لكل القواعد الأخلاقية والانسانية، خصوصاً أنّ العالم كله يواجه في هذه المرحلة تحديات تهدد أمنه الغذائي من جراء تفشي وباء كورونا".
ولفتت العمدة الى ان "الادارة الأميركية الراعية للارهاب، لم تكتف بدعم الارهابيين والانفصاليين الذين عاثوا قتلاً وارهاباً بحق السوريين، ولا بفرض العقوبات الظالمة والمجحفة على سورية، بل تعمد الى سرقة النفط السوري واحراق حقول القمح لتهديد حياة السوريين".
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