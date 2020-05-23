قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على مشتبه به بتنظيم عروض مصارعة الكلاب

أشارت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، إلى أن "إحدى ​الجمعيات البيئية​، قدمت شكوى حول قيام أحد الأشخاص بتهديدها وبتنظيم مراهنات لعروض مصارعة الكلاب والترويج لها عبر الانترنت والتي أدت الى مقتل عدد منها، مخالفا بذلك قانون حماية ​الحيوانات​ والرفق بها ولا سيما المادة الرابعة منه".

ولفتت المديرية إلى أنه "على الأثر، ونتيجة المتابعة من ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي، اشتبه بشخص يتواجد في احدى بلدات قضاء ​مرجعيون​، وبناء على إشارة القضاء المختص، تمكنت هذه المفرزة بتاريخ اليوم 23/5/2020 من توقيفه، ويدعى ح.ب. من مواليد عام 1996، لبناني".

كما أفادت بأنه "سلم إلى القطعة المعنية، للتحقيق معه وإجراء المقتضى القانوني بحقه".