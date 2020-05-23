قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على مشتبه به بتنظيم عروض مصارعة الكلاب

أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، إلى أن "إحدى الجمعيات البيئية، قدمت شكوى حول قيام أحد الأشخاص بتهديدها وبتنظيم مراهنات لعروض مصارعة الكلاب والترويج لها عبر الانترنت والتي أدت الى مقتل عدد منها، مخالفا بذلك قانون حماية الحيوانات والرفق بها ولا سيما المادة الرابعة منه".
ولفتت المديرية إلى أنه "على الأثر، ونتيجة المتابعة من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، اشتبه بشخص يتواجد في احدى بلدات قضاء مرجعيون، وبناء على إشارة القضاء المختص، تمكنت هذه المفرزة بتاريخ اليوم 23/5/2020 من توقيفه، ويدعى ح.ب. من مواليد عام 1996، لبناني".
كما أفادت بأنه "سلم إلى القطعة المعنية، للتحقيق معه وإجراء المقتضى القانوني بحقه".
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