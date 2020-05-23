الصحة الجزائرية: تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الجزائرية، في بيان، ان "عدد ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​ المستجد ارتفع إلى 8113 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 195 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 592 وفاة، بعد تسجيل 10 ​حالات​ وفاة جديدة، كما غادر 4426 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء"​​​.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.