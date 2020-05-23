ترمب يحضر إرسال أول مهمة فضائية مأهولة الاسبوع المقبل

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واشنطن: اعلن البيت الابيض السبت أن الرئيس الاميركي دونالد ترمب سيحضر شخصيا في 27 أيار/مايو ارسال رائدي فضاء في صاروخ مصنع من "سبايس اكس" في أول رحلة فضائية مأهولة تنطلق من الولايات المتحدة منذ 2011.

وقال ترمب في بيان إن "مصيرنا، بعيدا من الارض، ليس قضية هوية وطنية بل قضية أمن قومي".

وسينقل رائدا الفضاء روبرت بينكن ودوغلاس هورلي في صاروخ "فالكون 9" قامت "سبايس إكس" بتصنيعه الأربعاء المقبل عند الساعة 16,33 (20,33 ت غ) في اتجاه محطة الفضاء الدولية حيث من المتوقع أن تلتحم مركبتهما في اليوم التالي.

وستكون هذه المرة الأولى التي يقلع فيها رواد فضاء أميركيون من الولايات المتحدة منذ سحب المركبات الفضائية من الخدمة سنة 2011 بعد ثلاثة عقود من العمل.

مذاك، وحدهم الروس يملكون وسيلة نقل لرواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، كما أن عشرات الرواد من الولايات المتحدة وبلدان أخرى تعلموا الروسية واستخدموا صواريخ سويوز للانطلاق من قاعدة بايكونور في كازاخستان بغية التوجه إلى المحطة التي يشغلها باستمرار منذ العام 2000 رواد فضاء أميركيون وروس.