بريطانيا: 282 وفاة جديدة

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نصر المجالي: أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم السبت، عن تسجيل 282 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 351 وفاة في اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة إلى 36675.

ومن بين الوفيات طفل يبلغ من العمر 12 عامًا يعاني من حالة صحية كامنة لم يتم الكشف عنها، ليصبح رابع طفل تحت سن 15 عامًا يستسلم للفيروس في المملكة المتحدة.

وكانت أصغر ضحية لبريطانيا طفلة تبلغ من العمر ستة أسابيع توفيت في وقت سابق من هذا الشهر.

وعدد وفيات اليوم، أخذت في الاعتبار جميع الإعدادات للوفيات في المستشفيات والمنازل ودور الرعاية، وهذا أدنى مستوى تم تسجيله يوم السبت منذ 21 مارس قبل ثلاثة أيام من إغلاق المملكة المتحدة.

وكانت 157 حالة وفاة فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية في المستشفيات، مع تسجيل بقية الوفيات في المجتمع المحلي ودور الرعاية - حيث لا يزال الفيروس منتشرًا.

وتم الإعلان عن هذه الأرقام من قبل وزير النقل غرانت شابس في مؤتمر صحفي مساء السبت في 10 داونينغ ستريت، حيث كشف أيضًا عن وجود 2959 بريطانيًا آخرين ثبتت إصابتهم بالمرض.

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وعلى الرغم من القفزة المنخفضة في معدل الوفيات اليوم، حذر علماء حكوميون من أن معدل التكاثر في الإصابات "R" لا يزال يتأرجح على حافة التراجع خارج السيطرة.

ويمثل R عدد الأشخاص الآخرين الذي سينقل المريض المصاب المرض إليه ويجب أن يبقى عند 1 أو أقل أو ستواجه بريطانيا أزمة أخرى.

وتم تشخيص أكثر من 257000 شخص رسميًا بـ COVID-19، ولكن يُقدر أن الحجم الحقيقي للفاشية قد شهد حوالي 5 ملايين مصاب. تم تفويت معظم المرضى بسبب قرار الحكومة المثير للجدل بالتخلص من المسحات الواسعة في وقت مبكر من الأزمة.

وهذا هو الأسبوع الثاني على التوالي الذي تم فيه الإعلان رسميًا عن معدل R بين 0.7 و1، مما يعني أن كل 10 مرضى يصابون بين سبعة و10 آخرين.

ومع ذلك، فإن الطريقة التي يتم بها حساب R تعني أنها قديمة، وتستند آخر عملية حسابية إلى بيانات من حوالي ثلاثة أسابيع - قبل أن يتم فك الإغلاق.

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