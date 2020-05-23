شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: "الاختيار" عنوان لموسم درامى ناجح.. ونحيى المتحدة للخدمات الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد العمرى، وكيل المجلس الأعلى للاعلام، إن الأثر الذى أحدثته حلقة استشهاد الشهيد أحمد المنسى فى مسلسل الاختيار يكفى للإنتاج الدرامى هذا العام، مضيفا أن مسلسل الاختيار أثر على جميع فئات الشعب، وهو أثر كبير للقوى الناعمة التى طالبنا بها مرارا و تكرارا.

ووجه محمد العمرى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، التحية للقائمين على مسلسل الاختيار وللشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى قررت إذاعة حلقة استشهاد الشهيد أحمد المنسى من مسلسل "الاختيار"، بدون إعلانات، مشيرا إلى أن ما قامت به الشركة شئ عظيم وعنوان لموسم درامى ناجح.

ولفت محمد العمرى، إلى أن كل تقارير الرصد أكدت أن الملاحظات التى تم رصدها على الأعمال الدرامية التى عرضت فى شهر رمضان لم ترقى لمخالفات وأقل بكثير من المواسم الماضية، مؤكدا تقديره للجهد المبذول من جانب صناع الدراما وحرصهم الواضح على الالتزام بالمعايير الصادرة من المجلس والتى تهدف لحماية حقوق المشاهدين.

وذكر محمد العمرى، أن التزام القائمين على الأعمال الدرامية بالمعايير التى وضعها المجلس الأعلى للإعلام انعكس على أداء الشاشات خلال شهر رمضان والذى عرض فيه أعمالًا درامية جديدة تليق بالمشاهدين وعددًا منها يعتبر أعمالا إبداعية راقية.