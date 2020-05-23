شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن إجراء التحاليل المبدئية لتشخيص "كورونا" بكارنيه النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الكسار عضو مجلس نقابة المحامين، ومقرر لجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، إنه يتم عمل التحاليل المبدئية لتشخيص "كورونا"، في معامل التحاليل المتعاقد معها بموجب كارنيه النقابة فقط، ودون استخراج خطاب من النقابة.

وأوضحت فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، أن التحاليل هي "CBC ، ESR، CRP، D Dimer، Plain x ray ches" وتجرى بالمعامل المتعاقد معها النقابة.

وكانت نقابة المحامين قررت من قبل تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الإصابات بفيروس كورونا أو الاشتباه فيها و ذلك لمساعدة أعضائها المصابين، وكذلك حصر الحالات المصابة من أعضائها و متابعتها، جاء ذلك بعد اجتماع لجنة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد التي عقدت اجتماع لها أمس الأربعاء و التي أوصت بالسعي إلى توفير مكان للعزل الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية يكون مخصص للسادة المحامين فقط. كما أوصت اللجنة توفير أدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات لجميع المحامين، وذلك بالتنسيق مع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعقيم جميع غرف المحامين بالمحاكم وتوسيع اللجنة بإضافة عضوين من كل محكمة جزئية أحدهما يكون عضو مجلس فرعي و التواصل مع وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى لترتيب العمل قبل بداية شهر يونيه و حصر الحالات المصابة من المحامين ومتابعتها بمعرفة أعضاء اللجنة.