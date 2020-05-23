أسرة الأكاديمية الوطنية للتدريب تنتج أغنية "تعيش بلدنا" فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتجت أسرة الأكاديمية الوطنية للتدريب من موظفين ومتدربين وخريجين أغنية "تعيش بلدنا"، ونشرتها اليوم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وذلك ضمن مبادرة "هنساعد بلدنا" التي أطلقتها الأكاديمية مع بداية أزمة كورونا؛ إيمانًا من كافة العاملين بها بمسئوليتهم وواجبهم نحو الوطن. وبكلمات الأغنية قدموا للجمهور دعوة إلى مساعدة البلد كلٌ بقدر استطاعته، قائلين" "أتبرع شارك بدور، أتحرك ساهم في الخير". وأطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب مع بداية أزمة فيروس كورونا مبادرة "هنساعد بلدنا"، وشملت حملات توعية كثيرة تحث على الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة للحماية من فيروس كورونا المستجد، فتم نشر صور للمتدربين والخريجين والموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية أثناء قيامهم بالعادات الصحية السليمة للوقاية من الفيروس، كما تم نشر رسائل شكر وتقدير لجيش مصر الأبيض، وشملت المبادرة أيضًا قيام أعضاء برنامج "المرشحين للعمل بمجلس الدولة دفعتي 2014 و2015" بالتبرع لصالح صندوق تحيا مصر لمساعدة المتضررين من الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، كذلك تبرع متدربو الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة للصندوق لتجهيز مستشفيات العزل في محافظات مصر، وتبرع موظفو الأكاديمية بـ 20% من رواتبهم لصندوق تحيا مصر لصالح برنامج "أزمات وكوارث" للمتضررين من أزمة فيروس كورونا من العمالة غير المنتظمة. Advertisements أغنية "تعيش بلدنا" على الصفحة الرسمية للأكاديمية الوطنية للتدريب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": (أضغط هنا)

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