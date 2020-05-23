شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية يؤكد: سنصل إلى السلطة ونحكم تركيا قريبًا جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كلتشدار أوغلو إن السلطة الحاكمة في تركيا والمتمثلة في حزب العدالة والتنمية لاتحاول حل المشكلات لكنها تصنعها، وأكد خلال ظهوره بأحد البرامج التلفزيونية أن حزب الشعب الجمهوري سيصل إلى السلطة قريب جدًا.

وأضاف زعيم المعارضة أنه لا يوجد بتركيا أي مشكلة لا يمكن حلها، يمكن حل جميع مشكلات تركيا بالعقل والمنطق والوحدة، إن من عليهم حل المشكلات في تركيا هم من يصنعون المشكلات والأزمات. .يعني؛ إن من بالسلطة لا يحلون المشكلات بل يضيفون مشكلات إضافة للموجودة.

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