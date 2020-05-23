طالبان تعلن وقفًا لإطلاق النار لمدة 3 أيام في أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت حركة طالبان في أفغانستان، وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام، مساء اليوم السبت، حسبما أفادت "العربية".

وحذر نائب الرئيس السياسي لطالبان الملا عبد الغني بارادار، من أن مزيد من التأخير في تنفيذ اتفاق السلام بين الولايات المتحدة والحركة قد يضر بعملية السلام "المتضررة".

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وقال سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أمس الجمعة - إن الملا بارادار حذر من عواقب التأخير في تنفيذ اتفاق السلام خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي للسلام الأفغاني زلماي خليل زاد.

وبحسب شاهين، أكد الملا بارادار ضرورة إطلاق سراح السجناء لتمهيد الطريق لبدء المحادثات بين الأفغان.

وأضاف شاهين أن بارادار أكد أيضا على الإسراع بعملية السلام والتنفيذ الكامل لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان في محاولة لحل القضايا في أفغانستان.