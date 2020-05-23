"تعليم الجيزة" تحدد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): قالت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل "فيسبوك"، إن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أفادت بأن الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية سيكون عقب إجازة عيد الفطر المبارك. وأضافت الصفحة، أن ذلك يأتي نظرًا لما تلقته الصفحه الرسمية للمحافظة من استفسارات وتساؤلات للمواطنين بشأن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية. اقرأ أيضًا.. - بعد اعتمادها.. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

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