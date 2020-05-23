إيران تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

أعلن مكتب المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم السبت، ثبوت رؤية هلال شهر شوال بعد تحريه من قبل 100 لجنة مختصة في أنحاء البلاد.
من جهته، هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني الشعب بحلولالعيد، وقال: "شهر رمضان مر على بلادنا لهذا العام في ظل ظروف خاصة مع تفشي فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية".
وأضاف، أن "المزارات الدينية ستفتح أبوابهاابتداء من الاثنين المقبل".
بدورها، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في وقت سابق، أن "صلاة عيد الفطر ستقام في كافة المساجد مع اتباع بروتوكولات صحية للحد من تفشي الفيروس".
وأضافت: "على غير المعتاد لن يصلي المرشد الإيراني علي خامنئي في مصلى طهران، بسبب كورونا".
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