منصة الحرمين تبث خطبة العيد بأربع لغات

أعلنت ئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن بث خطبة صلاة عيد الفطر من الحرمين الشريفين عبر منصة (منارة الحرمين) بعدة لغات وهي (الانجليزية، والفرنسية، والاوردية، والمالاوي، والفارسية). والفارسية). وتهدف منصة (منارة الحرمين) لبثِّ الخطب والدروس والمحاضرات والدروس المقدمة في رحاب الحرمين الشريفين عبر الشبكة الإلكترونية لتصل هداياتها للعالمين. وذلك بشراكة فاعلة وتعاون مثمر بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الاتصالات والتقنية والمعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز. الجدير بالذكر أنه قد تم بثت الدروس من الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك عبر المنصة.



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