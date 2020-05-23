تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزيرة الصحة الأردنية اليوم السبت، أنها سجلت 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في الأردن إلى 704 إصابات.

وذكرت أن الحالات الجديدة موزعة بواقع حالتين لأردنيين عائدين من الخارج (من

ماليزيا)، كانا يخضعان للحجر الصحي في أحد فنادق العاصمة عمان، وتم نقلهما إلى مستشفى الأمير حمزة، وحالتين لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وأعلنت عن تسجيل 9 حالات شفاء منها 2 في مستشفى الأمير حمزة، و6 في مستشفى الملك عبد الله الجامعي، و1 في مستشفى الملكة علياء.

وأوضحت أنه تم اليوم إجراء 2402 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت بالأردن 161722 فحصا.