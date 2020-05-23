العراق يسجل أكبر معدل إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 308 إصابات خلال يوم واحد، في أعلى حصيلة منذ ظهور الفيروس في العراق في مارس الماضي.
وذكر بيان للوزارة، أنه "تم فحص 6352 عينة فيكافة المختبرات المختصة في العراق ليوم السبت، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق أكثر من 182 ألف عينة".
وأضاف: "أن الإصابات الجديدة المسجلة توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل ودهوك وديالى وكربلاء والمثنى وواسط وصلاح الدين".
وأشار البيان، إلى تسجيل "53 حالة شفاء، وتسجيل خمس وفيات جميعها في بغداد"، مبيناً أن "مجموع الإصابات بلغ 4272 إصابة، والشفاء 2585، والوفيات 152".
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