كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 08:07 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: كل تركي ومرتزق على أراضينا هدف مشروع لنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء اليوم السبت، إلى استهداف كل تركي ومرتزق على أراضي ليبيا، معتبرا أنهم أهداف مشروعة للجيش الوطني الليبي.

وأمر "حفتر" كلا من الضباط والقيادة بجميع المحاور والجنود إلى استمرار القتال، قائلا: "إنكم تخوضون حربًا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات".

وأضاف: إنكم "تخوضون حربًا شاملة ليس فيها إلا النصر كما تعودنا في كل معاركنا ضد الإرهاب، وسنقاتل ونقاتل حتي نرد المستعمر التركي".

كما دعا ضباط وجنود القيادة العامة إلى استهداف كل "كل باغي وطئ أرضنا لاحتلالها وكل مرتزق وكل عميل خائن باع الوطن للمستعمر وانحاز لصف العدوان"، لافتاً إلى أن "هدف مشروع لنيران قذائفكم فلا تأخذكم بهم رحمة ولا شفقة".