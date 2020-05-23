كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 08:07 مساءً - انت الان تقراء خبر "الملك سلمان" يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين والمسلمين بمناسبة عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، إن العالم يواجه ونحن جزء منه جائحة صحية واقتصادية لم يشهد لها مثيل من قبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف الملك سلمان: "إنني أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم، ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي، مستعيضين عن اللقاءات وتبادل التهاني مباشرة، بالتواصل والمعايدة والتهنئة بالاتصالات والمراسلات والتواصل عن بعد".

وتابع "كل ذلك حرصاً على سلامتكم، فالبهجة بالصحة والفرح بالعافية، وكل سرور يؤدي لخطر نهايته ندم"، لافتاً إلى أن "السلامة تستلزم من المجتمع كله تفهم هذا الظرف الخاص، الذي يمنع المسلمين من الخروج لصلاة العيد، وتبادل الزيارات، فسلامة وصحة المواطن والمقيم في رأس اهتماماتنا".

وذكر أن "المملكة قدمت الدعم السخي لمنظمة الصحة العالمية دعماً لجهودها في مواجهة الجائحة، كما قدمت الدعم السخي للبحوث العلمية المحلية والدولية لاكتشاف لقاح للفيروس، أو دواء ناجع يسهم في تخليص البشرية من هذا الوباء".

ودعا الله أن تكون الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، في صحة وعافية ويحفظها من كل بلاء ومكروه، وأن يعيد علينا العيد، وقد رفع الله عنا وعن الإنسانية جمعاء هذ الوباء، وكل بلاء. Advertisements وختم كلامه قائلة: "بارك الله أعيادنا، ومتعنا بالصحة والعافية، وحفظ لنا وطننا، وسلم البشرية من كل شر ومكروه".