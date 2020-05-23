ارتفاع حصيلة ضحايا الطائرة التي تحطمت في باكستان إلى 97 قتيل

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 6:03 مساءً, 23 مايو 2020 م المناطق _ وكالات ارتفعت حصيلة ضحايا حادث طائرة الركاب الباكستانية التي تحطمت أمس بالقرب من مطار كراتشي إلى 97 قتيلاً.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الحادث نجا منه شخصان فقط، وأن فرق الإنقاذ انتشلت 97 جثة من موقع تحطم الطائرة.

من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الباكستانية عن انتشال مسجل بيانات الرحلة ومسجل الأصوات في قمرة القيادة من مكان تحطم الطائرة في مدينة كراتشي، موضحاً أنه سيتم تسليمهما إلى لجنة التحقيق المعينة بهذا الحادث .

الجدير بالذكر أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الباكستانية من طراز ” إيرباص إيه – 320 ” كانت في رحلة داخلية من لاهور إلى كراتشي وعلى متنها 99 شخصا عندما تحطمت بينما كانت تقوم بثاني محاولة للهبوط .

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