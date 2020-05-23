صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات بكورونا اليوم

- حي العامل/محلة ٨١٥-٨١٣-٨٠٧

- حي الاندلس/محلة ٦١٧-٦١١

-الدورة/عرب جبور/قرى زراعية

- حي العدل/محلة ٦٢٩

- الكاظمية/محلة٤٢١-٤٢٧

- الشعلة/محلة ٤٥٤

- السويب/محلة ٨٧١-٨٠٧

- السيديه/محلة٨٢١

- الحرية/محلة ٤٢٨

-اليرموك/محلة ٦١٨-٦٠٨

- ابو دشير/محلة ٨٥٠-٨٥٦

-العطيفية/محلة ٤٠٩

-البياع/محلة ٨١٧

- حي السلام/محلة ٤٠٨

- المنصور/محله ٦١٥

- حي الجهاد/ محلة ٨٨٩

- القادسية/محلة ٦٠٦

-الاميرات/محلة ٦٠١

- التاجي/ ابو عظام/قرية رشيد يوسف

- المحمودية/اليوسفيه/الجاون الجنوبي

- حي الاعلام/محلة ٨٦٣

- ابو غريب/قرية الذهب الابيض/قرب جامع الامام علي

- الطوبجي/محلة ٤١٢

- مدينة الصدر/ محلة ٤٥٨-قطاع٤١

- الاعظمية/محلة ٣١٦

- زيونة/ محلة٧١٤

-الكمالية /محلة ٧٥٧

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.