اعلنت دائرة صحة واسط، السبت، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت صحة واسط في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل حالة وفاة جديدة لرجل مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 63 عاما".
واعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 308 اصابات جديدة بفايروس كورونا في العراق، فيما اكدت تماثل ٥٣ حالة للشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة واسط تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.