صحة واسط تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وقالت صحة واسط في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل حالة وفاة جديدة لرجل مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 63 عاما".

واعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 308 اصابات جديدة بفايروس كورونا في العراق، فيما اكدت تماثل ٥٣ حالة للشفاء.