حضّري حلى بسكوت الشاي والقشطة في عيد الفطر

- 3 ملعقة كبيرة من النشا

- 1 علبة من القشطة

- 1 كوب من السكر

- 1 علبة من بسكوت الشاي السادة

- 2 كوب من الحليب السائل

طريقة عمل حلى بسكوت الشاي والقشطة

-يكسب الحليب السائل في إناء ثم يوضع على النار ويُترك ليغلي.

-يضاف السكر إلى الحليب المغلي وتُحرّك المكونات ليذوب السكر.

-تضاف القشطة إلى المزيج ويُحرّك تحريكًا خفيفًا.

-يذوب النشا في طبق بإضافة كمية قليلة من الماء الدافئ إليه.

-يضاف مزيج النشا إلى مزيج الحليب والقشطة، وتُحرّك المكونات على نار خفيفة ليتماسك المزيج.

-تصّف طبقة من بسكوت الشاي في صينية ثم يسكب عليه مقدار مناسب من مزيج الحليب والقشطة.

-تُصّف طبقة ثانية من بسكوت الشاي فوق طبقة الحليب والقشطة.

-توزع كمية مناسبة من مزيج الحليب والقشطة فوق طبقة البسكوت.

-تُكرر الخطوات للحصول على عدة طبقات وتُترك الصينية جانبًا ليبرد الحلى قليلًا.

-توضع الصينية في الثلاجة وتُترك ليبرد الحلى جيدًا ويتماسك لمدة ثلاثين دقيقة.

-يزيّن وجه الحلى بكرات الشوكولاتة أو جوز الهند حسب الرغبة.

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