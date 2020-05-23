27 اتحاداً رياضياً يثمنون مواقف اللجنة الاولمبية العراقية

وذكرت مجموعة من الاتحادات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "نستنكر التصريحات المنسوبة لشخصيات غير ملتزمة بتطبيق القانون، وانتقادهم بطريقة مرفوضة لحديث وهاب الطائي والطعن بمسيرته الادارية الناجحة في قيادة أحد الاندية الجماهيرية في العراق''.وأكدت الاتحادات الرياضية على "دعمها لنائب رئيس اللجنة وحديثه عن الاليات المتبعة لاعتماد نتائج المؤتمرات الانتخابية واجتماعات الهيئة العامة بموجب القانون العراقي النافذ والذي حدد مصادقة اللجنة الاولمبية العراقية كشرط اساسي للاعتراف بها استنادا للمادتين السادسة والثالثة عشر من قانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنة 1986 النافذ".

يذكر أن الاتحادات التي اصدرت هذا البيان هي: (المصارعة - القوس والسهم - التجذيف - الفروسية - المواي تاي - الرماية - الاثقال - الجمناستك - السباحة - المبارزة - الدراجات - الريشة الطائرة - الجودو - الملاكمة - الشركات - كرة الطائرة - بناء الاجسام - تنس كرة القدم - كرة اليد - الكانوي - الكراتيه - الثلاثي - الجوجيستو - الكيكو شنكاي - التنس الأرضي - الكيك بوكسينغ - المنضدة).

