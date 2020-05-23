27 اتحاداً رياضياً يثمنون مواقف اللجنة الاولمبية العراقية

2020-05-23 | 18:52
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ثمنت الاتحادات الرياضية موقف رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، بدعم شرعية الاتحادات الرياضية التي أجرت انتخاباتها بموجب القانون، وعدم الاعتراف بالنتائج والآثار المترتبة لاجتماعات الهيئات العامة والمؤتمرات الانتخابية التي تقام بدون مصادقة اللجنة الاولمبية العراقية.
وأكدت الاتحادات الرياضية على "دعمها لنائب رئيس اللجنة وحديثه عن الاليات المتبعة لاعتماد نتائج المؤتمرات الانتخابية واجتماعات الهيئة العامة بموجب القانون العراقي النافذ والذي حدد مصادقة اللجنة الاولمبية العراقية كشرط اساسي للاعتراف بها استنادا للمادتين السادسة والثالثة عشر من قانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنة 1986 النافذ".
يذكر أن الاتحادات التي اصدرت هذا البيان هي: (المصارعة - القوس والسهم - التجذيف - الفروسية - المواي تاي - الرماية - الاثقال - الجمناستك - السباحة - المبارزة - الدراجات - الريشة الطائرة - الجودو - الملاكمة - الشركات - كرة الطائرة - بناء الاجسام - تنس كرة القدم - كرة اليد - الكانوي - الكراتيه - الثلاثي - الجوجيستو - الكيكو شنكاي - التنس الأرضي - الكيك بوكسينغ - المنضدة).
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