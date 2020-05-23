الصحة تعلن تسجيل 308 اصابات جديدة بفايروس كورونا في العراق

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( ٦٣٥٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٨٢١٨٢)".واضافت ان " مختبرات الوزارة سجلت لهذا اليوم (٣٠٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد/ الرصافة: ١٧٩بغداد/ الكرخ: ٩٤مدينة الطب: ١البصرة: ٦النجف: ١السليمانية: ٧اربيل: ١دهوك: ١ديالى: ٣كربلاء: ٣المثنى: ٥واسط: ٦صلاح الدين: ١

واوضحت ان "حالات الشفاء بلغت ٥٣ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٧

بغداد / الكرخ: ٢٥

البصرة: ١٤

بابل: ١

ديالى: ٦

واشارت الوزارة الى ان " الوفيات بلغت خمس حالات موزعة كالتالي:



٣ حالات في بغداد/ الرصافةحالتين في مدينة الطب

واكدت ان "مجموع الإصابات بلغ ٤٢٧٢، ومجموع حالات الشفاء ٢٥٨٥، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي ١٥٣٥، ومجموع الوفيات ١٥٢".