الصحة تعلن تسجيل 308 اصابات جديدة بفايروس كورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 308 اصابات جديدة بفايروس كورونا في العراق، فيما اكدت تماثل ٥٣ حالة للشفاء.
واضافت ان " مختبرات الوزارة سجلت لهذا اليوم (٣٠٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ١٧٩
بغداد/ الكرخ: ٩٤
مدينة الطب: ١
البصرة: ٦
النجف: ١
السليمانية: ٧
اربيل: ١
دهوك: ١
ديالى: ٣
كربلاء: ٣
المثنى: ٥
واسط: ٦
صلاح الدين: ١
واوضحت ان "حالات الشفاء بلغت ٥٣ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٧
بغداد / الكرخ: ٢٥
البصرة: ١٤
بابل: ١
ديالى: ٦
واشارت الوزارة الى ان " الوفيات بلغت خمس حالات موزعة كالتالي:
حالتين في مدينة الطب
واكدت ان "مجموع الإصابات بلغ ٤٢٧٢، ومجموع حالات الشفاء ٢٥٨٥، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي ١٥٣٥، ومجموع الوفيات ١٥٢".
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