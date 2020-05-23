الإمارات تنعى ضحايا الطائرة الباكستانية المنكوبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدمت الإمارات بخالص العزاء إلى جمهورية باكستان حكومة وشعبا في ضحايا تحطم طائرة الركاب في مدينة كراتشي الباكستانية، والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، عن تضامنها ووقوفها إلى جانب باكستان في هذا المصاب الجلل معربة عن خالص مواساتها لحكومة باكستان ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت طائرة ركاب باكستانية تحمل 107 أشخاص تحطمت، الجمعة، قرب منطقة سكنية بمدينة كراتشي، حسبما قال متحدث باسم شركة الخطوط الباكستانية.

وأعلن الجيش الباكستاني إرسال وحدات التدخل السريع إلى موقع تحطم طائرة في مدينة كراتشي للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

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وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني، إن "الطائرة تحطمت في كراتشي. نحاول تأكيد عدد الركاب لكن مبدئيا هناك 99 مسافرا و8 من أفراد الطاقم"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.





وكشفت وسائل إعلام محلية أن الطائرة من طراز "إيرباص 320"، وكانت قادمة من مدينة لاهور الباكستانية، لكنها سقطت فوق منطقة سكنية وسببت بها أضرارا بالغة.

وكشفت صور أولية تصاعد دخان أسود كثيف من موقع الهبوط، وبدا أن بعض المباني تضررت بشدة من جراء الحادث المأساوي.