شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد..الوليد بن طلال يبلغ عن مخالفين للإجراءات الإحترازية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020 الخليج 365 - متابعات وثق مقطع فيديو، لحظة إبلاغ الأمير الوليد بن طلال الجهات الأمنية عن عمالة مخالفة للإجراءات الإحترازية.

وأظهر المقطع، تجول الأمير الوليد بدراجته الهوائية في شوارع المملكة، بينما لاحظ تواجد عدد من العمالة مخالفين لإجراءات التباعد الاجتماعي. Advertisements وذهب الأمير على الفور لإبلاغ الجهات الأمنية عما شاهده، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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