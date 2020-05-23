شكرا لقرائتكم خبر عن إرهاب المعارضة.. أنصار أردوغان يشنون هجوما على حسابات القادة المعارضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرار لحالة الارهاب التي يمارسها أنصار اردوغان ونظامه ضد المعارضة في تركيا ، شنت اللجان الإلكترونية التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حربًا على حسابات المعارضين على مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت عن إغلاق حساب رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري بمدينة إسطنبول، جانان كافتانجي أوغلو، على موقع تويتر.

وجري إغلاق حساب كفتانجي أوغلو على تويتر عقب تعرضه لحملة هجوم (SPAM) شنتها اللجان الإلكترونية والحسابات المقربة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

ونشرت المجموعة عبر حسابها بموقع تليجرام الذي حمل اسم حركة أبابيل أن بيان يؤكد مسؤولية أعضائها عن إغلاق حساب جانان كافتانجي أوغلو، وأعقبوه بعبارة هنيئا لهم، لن ينعموا بالسكينة.

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كانت صحيفة أحوال تركية المعارضة، نشرت مقالا يكشف تورط سلطة أردوغان فى إعداد قوائم لقتل المعارضين وأماكن لتخزين الأسلحة وهو ما ينذر بتورط البلاد فى حرب أهلية.