شكرا لقرائتكم خبر عن شروط طه حسين لقبول منصب الوزير.. في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، جانباً من رحلة عميد الأدب العربي الدكتور / طه حسين.

ويقول شريف عارف إنه عقب اكتساح حزب الوفد للانتخابات في يناير عام 1950، واتجاه الحزب إلى تشكيل الحكومة برئاسة مصطفى النحاس باشا ، طرحت رموز وفدية اسم الدكتور طه حسين ليكون وزيراً للمعارف، وكلف النحاس باشا فؤاد سراج الدين باشا سكرتير عام الوفد بالتفاوض معه للانضمام إلى الحكومة، وفوجئ بأنه يضع شروطاً لقبول المنصب في مقدمتها إقرار حكومة الوفد لمجانية التعليم.

Advertisements

ويضيف شريف عارف : أن النحاس باشا كان سريع الانفعال وسريع الهدوء أيضاً ، فقد انفعل بعض الشيء عندما علم أن الدكتور طه حسين قد وضع شروطاً للانضمام إلى الحكومة ، ولكنه عندما علم أن في مقدمتها مجانية التعليم كان رده : "ماهو ده نفس مشروعنا".

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير.. حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عددا كبيرا من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة.