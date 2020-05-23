شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": احتلال الألفاظ السوقية قائمة الملاحظات على دراما رمضان بـ201 ملاحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المكلفة برصد الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان، احتلال الألفاظ السوقية والمتدنية قائمة الملاحظات والمخالفات ب201 ملاحظة في الأسابيع الثلاثة الأولى، ثم مشاهد التدخين بواقع 125 ملاحظة.

وجاء فى التقرير أن مشاهد شرب الخمر تأتي في المرتبة الثالثة بواقع 39 مشهدا، ثم تشويه صورة المرأة ب 30 ملاحظة، فتعاطى المخدرات والتي تساوت مع مشاهد العنف بواقع 26 مشهدا لكل منهما، ثم مخالفة كود الطفل ب19 ملاحظة، وإيحاءات جنسية ب13 مخالفة، موضحا أن أقل معايير الرصد مخالفة "السب والقذف، والتهكم والسخرية وانتقاد سلوكيات المصريين، وتمجيد الجريمة والبلطجي وتوظيف الدين سلبيا، والحض على الكراهية".

Advertisements

وكانت لجنة رصد الشاشات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصدت 127 ملاحظة على 25 مسلسلا خلال عرضها في الأسبوع الثالث لشهر رمضان المبارك، وتراوحت الملاحظات بين الألفاظ السوقية والتهكم والسخرية ومشاهد العنف والتدخين ومشاهد توظيف الدين سلبا وتشويه صورة المرأة.

وحسب التقرير، احتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات بـ40 ملاحظة، تليها الألفاظ السوقية 35 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 14 ملاحظة، وتشويه المرأة 12 ملاحظة، والعنف 6 مشاهد.