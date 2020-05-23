العثور على جثة شاب في ترعة العقب جنوبي قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية في قنا، اليوم السبت، على جثة شاب غارقا داخل ترعة العقب بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف، يفيد بالعثور على جثة الشاب عبد الرحمن محمد عبد الباسط، 25 عامًا، غرق في ترعة بقوص.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قوص، وحُرر المحضر اللازم حول الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.